Covid, a Ribera al via i tamponi rapidi di terza generazione

I casi di covid continuano ad aumentare e contestualmente si fanno sempre più tamponi, e Sempre più cittadini cercano di sottoporsi a test, perché entrati in contatto con positivi o per semplice sicurezza, e il dibattito sull’efficacia dei test antigenici ha portato alla messa a punto di tamponi rapidi di “terza generazione”.

Per la prima volta i test di ultima generazione, grazie al Dipartimento di Prevenzione, il distretto sanitario, l’Usca ed il comune di Ribera, verranno utilizzati sulla popolazione nella gestione dei positivi in isolamento.

Questi tamponi si somministrano come gli altri, ma si differenziano per la metodica analitica che seguono: l’immunofluorescenza con lettura in microfluidica. Prevedono l’uso di un dispositivo che assicura un risultato più accurato degli altri rapidi ed una attesa più breve rispetto ai molecolari (circa 20min).