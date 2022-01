Covid, l’Asp di Agrigento non si occuperà più della raccolta rifiuti: spetterà ai sindaci

Il servizio di raccolta dei rifiuti di tipo A (rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria) è stato finora gestito interamente dall’ASP di Agrigento, attraverso una ditta incaricata per tutta la provincia al ritiro e allo smaltimento degli stessi.

Nelle scorse ore “considerato il vertiginoso aumento del numero di nuovi casi di positività al Covid” , i vertici dell’ASP di Agrigento hanno diramato una nota indirizzata a tutti i Sindaci della Provincia con la quale vista “l’impossibilità anche sopravvenuta ad effettuare il servizio”, a far data dal 13.01.2022 non potrà più curare il servizio che dovrà essere pertanto garantito da ogni singolo Comune della provincia