Favara, sindaco chiede ad Aica 20 litri al secondo aggiuntivi

“Dei nuovi lavori sulla condotta Voltano stanno impedendo ad Aica di approvvigionare Favara. Sto seguendo la vicenda già da ieri, quando era stato appunto annunciato che sarebbero saltati i turni idrici della giornata di oggi a causa di una rottura.” Lo dichiara in un post su Facebook il sindaco di Favara, Antonio Palumbo che prosegue: “Mi sono attivato ieri sera rivendicando i diritti dei miei concittadini e chiedendo ad Aica di garantire 20 litri secondo aggiuntivi in modo da ridurre i disservizi e venire incontro alle famiglie, già duramente provate da numerosi rinvii della distribuzione idrica. Avevo ricevuto delle rassicurazioni in tal senso. Quando questa mattina ho accertato che l’acqua promessa non era in arrivo in città mi sono personalmente recato al partitore di Aragona, constatando che purtroppo si è deciso di sospendere la fornitura per Favara e altri comuni per consentire gli interventi di riparazione. Aica è già al lavoro per ripristinare la situazione, e, ci comunicano, che non appena la condotta sarà riparata saranno riprogrammati i turni.”

