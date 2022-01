Favara, rapina in un’ottica: ladro fugge a piedi con il bottino

Un uomo incappucciato e con il volto coperto da mascherina è entrato questo pomeriggio in un negozio di occhiali nel centro di Favara e minacciando la commessa con un oggetto tra le mani si è fatto consegnare il bottino della giornata che ammonterebbe a circa 800€, e poi sarebbe fuggito a piedi.

Il titolare dell’ottica ha chiamato i Carabinieri della locale tenenza che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, per dare un nome e un cognome al ladro solitario.

Nella giornata di ieri, presumibilmente, lo stesso soggetto, avrebbe tentato un furto in una farmacia, ma andato a vuoto.

Proseguono le indagini.

