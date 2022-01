Licata, furto con spaccata in un supermercato: indagini in corso

Hanno prima rotto la vetrata d’ingresso di un esercizio commerciale lungo via Campobello – nel centro di Licata – e una volta dentro sono riusciti a portare via Gratta&Vinci e monete per un valore ancora in corso di quantificazione. Poi la fuga.

E’ quanto accaduto al supermercato “Aurora”. A fare la scoperta il proprietario che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Sul posto i militari della Compagnia di Licata che hanno avviato le indagini e risalire all’identità dei protagonisti dell’azione. Al vaglio le immagini di alcune telecamere che insistono nella zona.