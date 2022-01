Ospedale Longo di Mussomeli, Mancuso (FI): “Chiesto un celere intervento per potenziare diversi reparti, tra cui radiologia. Sia garantito per tutti il diritto alla salute”

L’attuale situazione della radiologia all’ospedale Longo di Mussomeli rappresenta una reale emergenza. Dopo un lungo confronto con la direzione sanitaria e con il responsabile del Dipartimento ho chiesto un intervento decisivo. La nuova graduatoria dei radiologi è l’ultima possibilità per ristabilire un servizio che in un territorio come quello di Mussomeli e dei Comuni limitrofi va garantito. Altri reparti meritano attenzione e sarà mio compito attivarmi ancora di più per dare le giuste risposte. Anestesisti che non si trovano, lungodegenze da aprire: sono alcune delle criticità che vanno sanate. È vero, l’emergenza covid ruba tempo e personale. Ma il diritto alla salute è per tutti. Non c’è una scala gerarchica delle patologie che meritano più attenzione. Ogni paziente necessita delle opportune cure, senza sottoporlo a ulteriori stress per lungaggini o spostamenti in altre strutture sanitarie. Occorre piuttosto – e non smetterò mai di ribadirlo – che si investa in nuove unità lavorative, in personale qualificato e pronto a dare da subito una mano”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.

