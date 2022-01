Scala dei Turchi, proprietario presenta denuncia dopo danneggiamento

Qualcuno ha sfregiato la marna della della Scala dei Turchi. Ferdinando Sciabbarrà, proprietario di alcune particelle catastali della Scala dei Turchi, appreso la notizia, si è recato presso i Carabinieri di Realmonte per presentare formale denuncia.

“Si confida in una veloce individuazione dell’autore del fatto, considerato che sul luogo sono installate le telecamere. Sui luoghi sono intervenute le autorità e gli enti specializzati per individuare la migliore soluzione tecnica per procedere alla ripulitura della marna”, dichiara in una nota l’avvocato Giuseppe Scozzari (legale unitamente ai colleghi Palillo e Cremona) della famiglia Sciabbarrà. “Si tratta di un ennesimo gesto incivile che ha ferito un bene dell’umanità. La “ferita rossa” sulla Marna bianca non rimanga impunita. È grave che la tutela del patrimonio artistico e territoriale non sia ancora vissuto e condiviso da tutti, si confida e si lavori, ognuno per la propria parte, affinché ciò lo diventi.”

Un sopralluogo sulla scogliera della Scala dei Turchi, imbrattata di rosso da ignoti vandali, e’ stato compiuto stamane dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento; i tecnici hanno stabilito che per colorare di rosso la marna, e’ stata utilizzata polvere di ossido di ferro. Un materiale che dovrebbe essere eliminato facilmente, come conferma il fatto che le onde del mare hanno gia’ parzialmente ripulito la zona bassa della scogliera.

Imbrattata con polvere da intonaco rosso il bianco della roccia della Scala dei turchi che si erge a picco sul mare che, oltre ad attrarre turisti da tutto il mondo, ha fatto da scenario nei romanzi di Andrea Camilleri e del suo commissario Montalbano.

“Quello che è accaduto oggi è di una gravità inaudita, per fortuna non era vernice, e si puo’ ripulire”, dichiara Claudio Lombardo, presidente di Mare Amico Agrigento. “I tecnici in parte hanno già ripulito, ma resta ancora tanto da fare per restituirla alla sua bellezza. Non abbiamo idea di chi abbia potuto fare questa cosa, ma questa e’ terra di nessuno, e speriamo che le immagini di video sorveglianza possano incastrare questo pazzo criminale”.



L’intervista a Claudio Lombardo

E sul posto questo pomeriggio anche la sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca. “Un oltraggio alla sensibilità non solo della comunità di Realmonte, ma dell’intera Sicilia. La Scala dei turchi rappresenta l’emblema di una terra bella, pulita e oggi è stata aggredita da un’azione che non lascerà un segno permanente, così da accertamenti tecnici, dice il primo cittadino. Spero che i responsabili di questo atto vengono puniti severamente”.



L’intervista al sindaco Lattuca

Il procuratore Luigi Patronaggio ha intanto aperto un’inchiesta per danneggiamento di beni di valore paesaggistico, disponendo esami sulla vernice e indagini sulle rivendite della stessa nell’intero territorio agrigentino.