Agrigento, code e disagi all’open day: il sindaco si reca in ospedale

E’ cominciato con non pochi disagi, tante code e assembramenti e lunghe attese l’open day dedicato alla vaccinazione dei bambini delle scuole primarie e secondarie della provincia di Agrigento. Sono tante le segnalazioni di protesta dei genitori degli alunni che in prima mattinata si sono recati all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per vaccinare i propri figli ma che – in prima battuta – sono stati “rimbalzati” poiché attiva una sola postazione dedicata inizialmente a chi aveva effettuato la prenotazione.

Questo, di conseguenza, ha comportato un assembramento per chi, invece, si era recato al nosocomio – oltre cinquanta persone – senza prenotazione. Altri genitori raccontano della presenza di un solo medico per i vaccini con evidenti ripercussioni. Dopo diverse segnalazioni, anche documentate sui social con foto e video, anche il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, insieme ad Ercole Marchica, direttore del distretto sanitario di base dell’Asp, si è recato direttamente all’ospedale San Giovanni di Dio per verificare la situazione. Dopo un confronto con i genitori, hanno fatto attivare un’altra postazione con medico e infermiere per gestire l’affluenza di persone recatesi per l’open day.

Sul posto è arrivata anche la Croce Rossa per garantire distanziamento e maggiori misure di sicurezza. Ieri sera l’Asp di Agrigento aveva comunicato l’apertura dell’open day per i giovani studenti – dai 5 agli 11 anni negli ospedali della provincia – delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado annunciando l’attivazione “due distinti percorsi uno per i prenotati, per i quali sarà rispettato orario di vaccinazione previsto,e uno per le vaccinazioni in open day dei ragazzi.” Forse l’inaspettata mole di adesioni all’iniziativa ha mandato in tilt quanto programmato ma – adesso – la situazione sarebbe tornata alla normalità.