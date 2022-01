Agrigento, contromano sul ponte Morandi: panico tra gli automobilisti

Momenti di paura lungo il viadotto Morandi per diversi automobilisti che, all’improvviso, si sono visti arrivare frontalmente una Jeep – con a bordo un uomo e una donna – in evidente senso di marcia sbagliato.

L’uomo, forse per errore, ha imboccato la bretella che porta in via Dante contromano rischiando di provocare un incidente.

Sono stati gli altri automobilisti a tentare di bloccarlo e segnalargli l’errore. Lo stesso, dopo averlo capito, ha cambiato il senso di marcia e ha proseguito normalmente la corsa.