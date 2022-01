Agrigento, “eventuali assunzioni di Vigili Urbani?”: Codacons chiede annullamento

Il vicepresidente del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, ha scritto una missiva all’assessore regionale degli Enti Locali Marco Zambuto chiedendo la sospensione e successivo annullamento della procedura concorsuale per eventuali assunzioni a tempo determinato anche part time di massimo 30 agenti di polizia locale “per esigenze temporanee”.

Di Rosa chiede l’annullamento poichè “La formazione di una graduatoria “a futura memoria” senza le necessarie coperture finanziarie, che potrebbero mai realizzarsi, determinerebbe da una parte l’insorgenza di una aspettativa dei concorrenti che potrebbe mai realizzarsi con spese per la partecipazione che risulterebbero inutili e, dall’altra, in caso di successiva disponibilità finanziaria la preclusione alla partecipazione da parte di chi, nel momento della disponibilità potrebbe avere i titoli per l’accesso ma non potrebbe accedere perché l’assunzione avverrebbe attingendo ad una graduatoria da tempo formata con conseguenti possibili contenziosi in considerazione della disparità di trattamento.”