Licata, libertà vigilata e condanna definitiva: eseguiti provvedimenti

Personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di Licata ha eseguito 4 provvedimenti emessi dalla A.G. meglio di seguito specificati. Invero, a seguito di sentenze definitive sono state eseguite 3 misure della libertà controllata a carico di licatesi condannati a pene di multe o ammende anche per svariate migliaia di euro (96 gg a seguito di conversione di ammenda per una sentenza di condanna a 24.000 euro, 47 gg a seguito di conversione di multa per sentenza di condanna a 12.000 euro e 2 gg a seguito di conversione di multa per sentenza di condanna a 300 euro). Le predette misure prevedono diverse prescrizioni limitative della libertà quali il rientro nella abitazione nelle ore serali e notturne con obbligo di permanenza e finanche l’obbligo di presentazione alla PG. Infine, un licatese di 50 anni, a seguito di sentenza definitiva, è stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, poiché deve scontare una pena ad anni 1, mesi 8 e 20 giorni per diversi reati commessi (resistenze a PP.UU., evasioni e minacce gravi).

