Palma di Montechiaro, costituito il gruppo di lavoro “Palma città dello sport”

Costituito a Palma di Montechiaro il gruppo di lavoro “Palma città dello sport”.

Un altro obiettivo raggiunto da parte dell’Amministrazione Comunale, guidata da Castellino che fin dal suo insediamento si è prefisso quello di riqualificare gli impianti sportivi esistenti e di costruirne altri.

“Abbiamo riqualificato alcune infrastrutture sportive, realizzato il Campo Polivalente coperto “Placido Rizzotto”, ed ottenuto, tra gli altri, il finanziamento per la sistemazione dello Stadio comunale. È nostro intendimento procedere in questo percorso di rilancio dello Sport e delle sue infrastrutture, stante l’elevata importanza che riveste in termini non solo sportivi ma anche sociali e pedagogici. Il Comune di Palma di Montechiaro – continua Castellino – si prefigge lo scopo di diventare “Città dello Sport”, abbiamo preso atto che era necesaaria la costituzione di un Gruppo di Lavoro specifico per curare tale tematica, ed in particolare i seguenti aspetti: promozione dello sport, programmazione eventi e competizioni, impiantistica sportiva e rapporti con l’associazionismo sportivo e giovanile nonché ricerca e sviluppo di finanziamenti e bandi sportivi nazionali ed europei. La costruzione del nuovo Palasport di ha consentito di potere ospitare società e discipline sportive nuove.

Insieme ai miei collaboratori, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali di maggioranza abbiamo ritenuto indispensabile la costituzione di questo Gruppo di lavoro a cui auguro un proficuo lavoro. Sono certo che Amato, Tannorella e Volpe sapranno svolgere al meglio questo importante compito. Il responsabile è il Consigliere Comunale Amato che ha già collaborato fattivamente con l’Amministrazione da me guidata.”

Il gruppo è composto da Massimiliano Giuseppe Amato, che sarà il responsabile, Filippa Volpe e Piera Tannorella. Il loro operato è del tutto gratuito.

“Lavoreremo in sinergia con l’Amministrazione guidata da Stefano Castellino – dice Massimiliano Giuseppe Amato – cercheremo di portare avanti tutti gli obiettivi che ci si è prefissati per far crescere lo sport a Palma di Montechiaro. Ringraziamo il Sindaco di averci dato questa possibilità. Sfrutteremo al massimo questa occasione sicuri che a Palma Si possa fare molto in ambito sportivo. Cercheremo da subito di coinvolgere tutte le associazioni presenti sul territorio chiedendo il loro contributo perché riteniamo che lo sport sia un ottimo volano di crescita”.