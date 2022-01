Porto Empedocle, 5 milioni di euro per la realizzazione di una pista ciclabile

Porto Empedocle sempre più green e orientata alla mobilità sostenibile. Il Comune ha ottenuto 5 milioni di euro di finanziamento per la realizzazione di una pista ciclabile, che collegherà la città con la sua zona balneare.

Una pista ciclabile che collegherà la via Crispi alla Zona Lidi, favorendo la mobilità dolce all’interno della città per costruire percorsi protetti alternativi all’auto.

“Si intende, dichiara il Sindaco

Calogero Martello, innescare pratiche virtuose di mobilità sostenibile, riducendo il congestionamento del traffico urbano”. L’intervento prevede la riqualificazione dell’intero tracciato, il progetto, infatti, vedrà la realizzazione di varchi per l’accesso in spiaggia, la realizzazione di spazi verdi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. “Il progetto, continua il primo cittadino, si sposa con gli interventi che si stanno effettuando all’interno dell’area portuale per indirizzare sempre più la nostra città verso un turismo sostenibile che crei le condizioni per una ripresa economica.”

