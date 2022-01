Ripulita la Scala dei Turchi, Patronaggio: “all’opera la meglio gioventù”

La Scala dei Turchi è ritornata nel pieno della sua bellezza. Dopo lo sfregio gli operai del comune di Realmonte, insieme ad un gruppo di volontari, di buon mattino hanno continuato a lavorare per ripulire ripulire la scogliera di marna bianca, deturpata da ignoti che hanno gettato polvere colorata di rosso.

“Ripulire la Scala dei Turchi e’ una bella pagina della ‘meglio gioventu” siciliana”. Lo ha detto il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, commentando l’opera di decine di volontari che gia’ ieri si sono dati un gran da fare, “armati” di scope e stracci, per rimuovere la polvere di ossido di ferro utilizzata per imbrattare di rosso la scogliera di marna bianca. La Procura di Agrigento ha aperto a carico di ignoti un fascicolo per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico, delegando l’attivita’ investigativa ai carabinieri della compagnia di Agrigento. Nelle prossime ore verranno eseguiti gli esami sul materiale repertato e sequestrato, ma andranno avanti anche le verifiche sulle rivendite del materiale utilizzato dai vandali per sfregiare il sito.

La Regione Siciliana si è subito attivata, assieme al Comune, con le sue strutture sul territorio, per mettere in sicurezza la Scala dei Turchi, sulla costa siciliana di Realmonte, e ripulire l’area danneggiata in un luogo di rara bellezza, dopo il vile atto di vandalismo di ieri.

“Dalla Soprintendenza e dalla Protezione civile di Agrigento ricevo messaggi rassicuranti circa il ripristino della scogliera. Il materiale rosso sversato è riconducibile a ossido di ferro in polvere e questo non ha costituito per fortuna un grosso rischio. Sul posto si sono recati di buon mattino i tecnici del Comune di Realmonte, due funzionari della nostra Soprintendenza e numerosi volontari, che stanno aspirando la polvere, per poi ripulire l’area con l’aiuto di una idropulitrice. Li ringrazio tutti per il generoso atto di civismo e di scrupolosa responsabilità dimostrati”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.



“Questa vigliacca tendenza atta alla distruzione e al deturpamento delle nostre bellezze ambientali e archeologiche fa male al cuore dei siciliani e alla Sicilia stessa. Siamo oltre il vandalismo, siamo davanti ad una perversione maniacale e grossolana, siamo davanti ad una spregiudicata ignoranza, un’ignoranza criminale. E, tutto ciò che è criminogeno, va condannato”. Lo dichiara il commissario regionale della Democrazia Cristiana nuova, Salvatore Cuffaro all’indomani dello sfregio alla Scala dei Turchi di Realmonte. “Ritengo che queste ferite inflitte ai siciliani e alla nostra Terra siano bestemmia per tutti quei luoghi accarezzati dalla mano di Dio – prosegue -. La nostra scogliera di marna bianca mostrata “sanguinante” fa soffrire”. “Spero che le autorità competenti facciano alla svelta il loro lavoro trovando i responsabili di questo scempio e che ci si mobiliti prontamente al ripristino di un bene naturalistico e paesaggistico capace di appagare l’animo, divenendo – conclude – oggetto di meritata e degna contemplazione da parte di visitatori di tutto il mondo”.

“Voglio ringraziare pubblicamente tutti i volontari che con il loro lavoro hanno riportato la Scala dei Turchi al sua originario splendore – afferma il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano – proporrò al Sindaco di Realmonte il conferimento di un encomio solenne a tutti gli autori di questo atto meritorio.La Sicilia è fatta di tanta brava gente che ama la propria terra, spero che le testate giornalistiche diano il giusto risalto al gesto nobile di questi ragazzi che consentirà, a noi agrigentini ed alle migliaia di turisti che visitano questo sito ogni anno, di ammirare nuovamente la maestosità di una bellezza paesaggistica che non ha eguali al mondo”.

“Rivolgo i miei complimenti al gruppo di volontari agrigentini che con dedizione, civismo e senso di responsabilità, si sono prodigati nel ripulire immediatamente la scogliera di marna bianca di Scala dei Turchi, deturpata con della vernice rossa da ignoti vandali. Nel complimentarmi con i volontari voglio esternare anche la mia più ferma condanna verso questi spregevoli episodi.

E’ il commento del deputato regionale della Lega e presidente della Commissione speciale all’Ars on. Carmelo Pullara.

“Quanto avvenuto alla Scala dei Turchi-scrive Pullara- è di una gravità inaudita. Uno scempio che indigna profondamente, offende e mortifica la nostra terra ricca di splendore e bellezza. Mi chiedo perchè non si riesca a trattare con cure e rispetto la propria terra?

Complimenti ancora a questo gruppo di volontari che si sono dati da fare e ci hanno restituito la Scala dei Turchi nel suo incantevole splendore. Il mio personale ringraziamento per il generoso atto di civismo e di responsabilità dimostrati. Mi auguro-conclude Pullara- che si giunga presto all’individuazione dei responsabili dell’ennesimo vile atto vandalico alla Scala dei Turchi.”

“Sono lieta di annunciare che la Scala dei Turchi è ritornata al suo splendore di sempre. Per questo grandissimo risultato non posso che ringraziare gli enti preposti che immediatamente si sono attivati e in particolare la Soprintendenza di Agrigento nella persona del soprintendente che, immediatamente ha mandato dei funzionari in loco per verificare la natura del materiale che era stato gettato sulla Scala dei Turchi e capire come rimuoverlo nel più breve tempo possibile . Ringrazio il personale della Protezione Civile, gli operai del comune di Realmonte ed alcuni volontari, che su mia indicazione si sono recati sul posto, osservando scrupolosamente le indicazioni fornite dal funzionario della Soprintendenza di Agrigento, ivi presente. Ribadisco, ciò che è accaduto ieri, è un atto oltraggioso alla comunità di Realmonte ed a tutti i siciliani onesti e, la rapidità dell’intervento dimostra che solo L’Ente territorialmente competente può gestire in prima linea il sito Scala dei Turchi . Le interlocuzioni immediate che ho avuto con chi di dovere, la celerità delle risposte ottenute ed il nostro rapido intervento, hanno consentito che in meno di 24 ore, il bene, ritornasse all’originario candore che le appartiene. Riaffermo, che il Comune è stato presente, vigile ed attento nella soluzione immediata dell’urgenza e sottolineo che l’acquisizione che andremo a concludere a breve, argomento trattato stamane telefonicamente con l’ass. reg. Totò Cordaro, non farà altro che restituire maggiore sicurezza e maggiore controllo a uno dei siti più belli della Sicilia e del mondo intero. Ringrazio, il presidente della Regione Nello Musumeci, per i plausi rivolti all’amministrazione comunale e per l’attenzione che ha sempre mostrato e continua a mostrare per il sito Scala dei Turchi . Rinnovo i ringraziamenti alla Compagnia dei Carabinieri di Agrigento ed alla Procura della Repubblica, a cui sono state trasmesse le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, già al vaglio degli inquirenti. Mi auguro che presto possano portare alla individuazione dei responsabili e, ad una condanna esemplare e severa. Ringrazio, inoltre, l’Italkali che ha donato al Comune di Realmonte la strumentazione adeguata per l’intervento di rimozione del prodotto deturpante. Il futuro della Scala dei Turchi, non può che essere affidato in primis all’Ente territorialmente competente che è il comune di Realmonte, precisando che lo stesso comune di concerto con gli enti preposti, può garantire interventi immediati e risolutivi,per la migliore tutela di un monumento di tale rilevanza paesaggistica. E’ chiaro, che l’amministrazione comunale, dopo l’acquisizione, avrà cura di individuare un piano di gestione e fruizione in ossequio ai principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione”.

“Archeoclub D’Italia chiederà al proprio pool di legali della propria commissione affari giuridici la possibilità di promuovere la costituzione di parte civile nei confronti dei responsabili di questo atto vandalico ai danni della Scala dei Turchi e dunque del patrimonio ambientale italiano che speriamo siano presto individuati dall’autorità giudiziaria. Si chiederà anche il risarcimento dei danni ed il ricavato verrà reinvestito in interventi a favore del sito, in coordinamento con le autorità competenti.

In ogni caso, Archeoclub d’Italia, in tutte le sue articolazioni (comprensoriale, regionale e nazionale) resta a disposizione con tutti i propri volontari a collaborare con le istituzione preposte per ogni intervento che si dovesse ritenere utile”. Lo ha annunciato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia.

“L’Archeoclub Agrigento-Luoghi di Empedocle esprime rabbia e sdegno per quanto accaduto alla Scala dei Turchi di Realmonte, dove ignoti hanno imbrattato l’importante sito. Ciò determina danni gravissimi al sito stesso – ha affermato Angela Roberto, Presidente di Archeoclub D’Italia sede di Agrigento – essendo la marna delicata, ed all’immagine dei nostri luoghi. Determina anche danni ed una grave offesa all’attività di Archeoclub e delle altre associazioni che da anni si battono con tenacia e con impegno quotidiano per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale ed ambientale. Sarebbe necessario che la Scala dei Turchi diventi quanto prima Riserva Naturale dello Stato, comunque Area Protetta!”

“E’ stata anche aperta su Facebook una pagina con uno scopo preciso: sensibilizzare istituzioni e pubblico per la “costituzione di un’ampia area protetta che va da Punta Piccola a Capo Rossello, un’area protetta che possa veicolare bellezza ed unicità per una fruizione ed un turismo consapevoli e attenti alle esigenze di un ecosistema fragile e sensibile.

Negli anni 80 l’area antistante la Scala dei Turchi stava per essere venduta ad imprenditori americani per costruire un villaggio turistico. La zona antistante la Scala dei Turchi fu ricoperta da diverse migliaia di metri cubi di terra – ha continuato la Roberto – distruggendo l’ambiente marino. Tale riempimento cambiò per sempre la morfologia di questo ambiente ma anche la fauna acquatica, in parte, si estinse. Lo scorso anno furono messe delle transenne per contingentare i visitatori. Transenne di pessimo gusto di fronte a tanta bellezza!

Nella zona insiste una macchia mediterranea con un odore caratteristico che diventa rifugio di fauna selvatica e di passaggio.

La Scala dei Turchi, è uno splendido sito naturalistico posto nella costa ad occidente di Porto Empedocle, con una punta di bianca marna che si tuffa in un mare sempre azzurro a chiudere un largo golfo sabbioso, luogo di villeggiatura estiva tra i più rinomati e già apprezzato dai Romani, i cui resti di una loro splendida villa del III secolo d.C. testimoniano l’esclusiva e antica bellezza di quel tratto di spiaggia.

La Scala dei Turchi, oggi affollatissima zona balneare, un tempo segnata sulle carte nautiche come Punta di Majata, era soltanto un deserto e periglioso riparo per i pirati barbareschi (detti genericamente Turchi) che fino al secolo scorso ne infestarono le acque per operare veloci incursioni predatorie nel territorio immediatamente circostante (l’ultima incursione nella nostra costa risale al 1828).

La Scala dei Turchi è simbolo di cultura e di natura, che merita di essere esportato nel mondo. Camilleri lo ha già fatto con i suoi romanzi. Le Istituzioni locali hanno il dovere di promuovere il sito con i mezzi a loro disposizione, salvaguardando l’antico approdo dei pirati e promuovendone però una fruizione turistica sostenibile, che non crei guasti irrimediabili…

Oggi comincia a farsi strada una coscienza civile circa l’importanza della corretta tutela del territorio e Archeoclub intende battersi con tutte le sue forze affinché questo processo non venga vanificato da soggetti incivili, che odiano la propria terra e che non si rendono conto della gravità di certe loro azioni”.