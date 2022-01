Rissa tra famiglie a colpi pistola: arrestato 52enne

E’ di due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta a Belmonte Mezzagno, un paese a venti chilometri da Palermo. Una rissa tra due nuclei familiari in via Piersanti Mattarella e’ finita nel sangue; due persone coinvolte nella lite sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco. I feriti si sono recati autonomamente all’ospedale Civico di Palermo, dove sono ora ricoverati non versando in pericolo di vita.

Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvertire i carabinieri che hanno avviato le indagini, che hanno consentito di delineare la dinamica della lite e permesso di rinvenire una pistola con matricola abrasa, presumibilmente utilizzata per compiere il delitto, nella disponibilità di uno degli indagati che aveva tra l’altro cercato di disfarsene, nonché 10 proiettili cal. 22.

Il 52enne è stato arrestato per la detenzione dell’Arma, continuano le indagini della Compagnia dei Carabinieri di Misilmeri.