Buoni spesa per le famiglie in difficoltà: avviso pubblico agli esercizi commerciali di Canicattì

L’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici interessati ad aderire alle “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 a valere del POC SICILIA 2014/2020 ai sensi della D.G.R n.124 del 28/03/2020, dell’art.9, comma 2, della L. R. 12 Maggio 2020, N.9 e della delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15-12-2020”- per l’ erogazione di “buoni spesa”, rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 che si trovano in stato di bisogno.

I buoni spesa/voucher sono spendibili per l’acquisto di beni e prodotti di prima necessità: alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi per la protezione individuale, pasti pronti, negli esercizi commerciali con sede a Canicattì.

Il singolo buono spesa (voucher) consegnato ai soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai Servizi Sociali del Comune di Canicattì, avrà un valore nominale di € 10,00 (dieci).

Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata (allegato “A”), da far pervenire indicando obbligatoriamente nell’oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020”- esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it.

La domanda dovrà contenere copia del documento d’identità del legale rappresentante.

Ne dà notizia l’assessore ai Servizi Sociali, Franco Giordano.