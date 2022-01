Nasce anche a Canicattì la “Louis Academy – preparazione ai test d’ammissione”, scuola di preparazione ai test d’ammissione per le facoltà di: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Professioni sanitarie e Veterinaria.

La scuola di preparazione – gestita da giovani studenti e giovani professionisti esperti nei settori specifici di insegnamento – vanta già 10 sedi nel Sud-Italia e strabilianti risultati avendo raggiunto:

– 96% di immatricolati (tra i provanti iscritti) ai CdS in Professioni Sanitarie;

– 76esimo posto sui 4.000 partecipanti al test valevole per l’ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Biomedico;

– 38esimo posto sugli 8.000 partecipanti al test valevole per l’ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica Del Sacro Cuore;

– 10ima posizione assoluta al test valevole per l’ingresso alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele Milano;

– 78% degli ammessi presso le facoltà di Medicina e Chirurgia scelte al test ministeriale.

La “Louis Academy” fonda la sua didattica su un corso annuale della durata complessiva di 500 ore e oltre 100 simulazioni di test d’ingresso basate sulle prove ministeriali, nonché su un’opportuna elaborazione statistica e digitale dei risultati ottenuti dai quasi 500 iscritti.

“Siamo certi che i nostri giovani non abbiano niente da invidiare ai coetanei del Nord-Italia e che il differente tasso di successo al test tra i pari-età di meridione e settentrione sia dovuta molto spesso alle differenti opportunità delle due popolazioni. Proprio per questo, la nostra missione è quella di incrementare in maniera esponenziale le possibilità di superamento del tanto temuto test di ammissione, fornendo ai nostri conterranei tutti i mezzi utili al coronamento del loro sogno”. Queste le dichiarazioni di Gerry Montaperto che -coadiuvato da Gabriele Brunetto- amministra la sede di Canicattì.

La Louis Academy è ospitata dai locali del Centro Studi Toniolo, siti in via Papa Giovanni XXIII (Canicattì).