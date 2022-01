Ordina una pizza a domicilio e poi rapina un rider, bloccato minorenne

Ha prima ordinato una pizza a domicilio e quando è arrivato il rider per la consegna lo ha aggredito, a colpi di coltello, per portargli via il denaro. E’ accaduto ad Avola ed il rapinatore, un 16enne, è stato bloccato e denunciato per tentata

rapina e lesioni personali aggravate.

Secondo quanto emerge nella ricostruzione degli agenti del commissariato di polizia di Avola, che hanno condotto le indagini, i fatti si sono verificati nella serata di sabato scorso. Il presunto rapinatore, dopo aver chiesto che gli venisse consegnata una pizza, avrebbe indicato nella stazione ferroviaria di Avola il luogo della consegna.

Aggressione alla stazione

Il rider si sarebbe presentato intorno alle 22,30 e poco dopo aver messo piede nella stazione ferroviaria, sarebbe stato aggredito alle spalle dal minore, che era armato di coltello e con il volto coperto, in quanto indossava un passamontagna.

Inflitte 50 coltellate al rider

Il rider avrebbe reagito, non avrebbe, in alcun modo, voluto cedere l’incasso della serata, che era il vero obiettivo del minore. Il rapinatore avrebbe usato l’arma che aveva con se infliggendo numerosi fendenti alle braccia ed alle gambe della vittima. A quel punto, il rapinatore è scappato mentre il rider, soccorso da alcuni passanti, ha avuto bisogno delle cure dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale di Avola, che gli hanno riscontrato lesioni causate da 50 coltellate.

Le indagini

Le indagini hanno consentito l’individuazione del rapinatore che, per l’ordinazione trappola, aveva telefonato con il cellulare della propria madre. A casa del denunciato, gli investigatori hanno rinvenuto il passamontagna utilizzato

per la rapina ed il telefono cellulare dal quale è stata fatta la telefonata per il colpo.

“Al termine delle indagini, rintracciato il minore presso la propria abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato denunciato per tentata rapina e lesioni personali aggravate” spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa.