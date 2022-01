Al ristorante ad Agrigento senza green pass, “Sono no vax”: multata

Stava mangiando in un ristorante di Agrigento sprovvista di Green Pass e, quando i poliziotti della Questura hanno effettuato controlli per vedere la regolarità della carta verde, ha risposto loro di essere una no vax e di avere diritto a stare lì.

Protagonista della vicenda è una agrigentina che, dopo questo scambio di “vedute”, si è vista però arrivare una multa di 400 euro per inosservanza delle regole imposte dal decreto che – proprio da ieri – impone misure ancora più stringenti per contrastare il coronavirus come quella di essere in possesso del Green Pass anche per mangiare nei ristoranti sia all’aperto che al chiuso.

Stessa multa è stata ovviamente elevata al proprietario del ristorante per non aver controllato che uno dei clienti avesse il Green Pass.