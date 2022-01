Canicattì, 25enne di Naro provoca incidente con feriti: aveva assunto cocaina

Un 25enne originario di Naro è stato denunciato per l’incidente avvenuto la sera del 31 dicembre scorso a Canicattì in cui rimasero ferite due persone oltre allo stesso.

Il sinistro si verificò per una mancata precedenza e si scontrarono una Lancia Y e una Fiat Punto. In una delle due auto c’era il 25enne che riportò una ferita alla mano giudicata guaribile in 20 giorni.

Proprio all’ospedale di Canicattì fu sottoposto ad ulteriori esami risultando positivo al test antidroga. Gli altri due feriti hanno invece riportato un trauma cervicale.