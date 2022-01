Canicattì, insediamento I commissione consiliare permanente e nomina presidente e vice

Ieri, 11 gennaio c.a., si è ufficialmente insediata, la I commissione consiliare permanente.

Convocata dal presidente facente funzione, Giangaspare Di Fazio in qualità di consigliere più anziano, la commissione ha eletto, all’interno dei suoi componenti, le figure del Presidente e del Vice.

Con votazioni separate sono stati eletti il consigliere di maggioranza Marcello Cipollina (7 voti favorevoli e 2 astenuti) lista “CORBO SINDACO” mentre alla vice presidenza è stato proposto e votato il consigliere di minoranza, lista “SOPRATTUTTO CANICATTI”, l’uscente assessore alla Cultura e P.I., Angelo Cuva che ha ottenuto 7 voti favorevoli e 2 astenuti.

Gli altri membri della I commissione, le cui competenze sono afferenti gli affari generali e istituzionali – bilancio, finanze e politiche finanziarie – programmazione economica/finanziaria – – patrimonio comunale, sono i consiglieri di minoranza Cilia Gianluca (Lista “ONDA”), Giangaspare Di Fazio (Lista “SOPRATTUTTO CANICATTI”’), Liliana Marchese Ragona (Lista “FRATELLI D’ITALIA”) e quelli di maggioranza Rossella Ferraro, Anna Muratore, Massimo Muratore (Lista “CORBO SINDACO”) e Giuseppe Lo Giudice (Lista “FACCIAMO SQUADRA”).

Al Presidente Cipollina e al vice Cuva, nonché ai componenti della I commissione vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il Consiglio e dell’Amministrazione comunale.

Nel suo discorso di insediamento, Cipollina, di cui sono note le competenze professionali in campo finanziario, si è detto onorato dell’incarico ricevuto, ha dichiarato che si impegnerà ad espletare il mandato ricevuto con serietà, dedizione, imparzialità e ha chiesto la fattiva e propositiva collaborazione di tutte le forze politiche per il bene e nell’interesse dell’intera comunità.

