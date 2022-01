Disservizi servizio idrico, il Codacons presenta denuncia alla Procura

Disservizi procurati dalla mala gestione del servizio idrico da parte di Aica, innumerevoli interruzioni del servizio per “acqua inquinata” o dovuto alla “mancata riparazione” delle numerose rotture delle condotte, sono queste le varie segnalazioni dei cittadini raccolte dal Codacons Agrigento.

“Ci sentiamo in dovere, di far presente che come da contratto servizio idrico, agli utenti onde assicurare un servizio essenziale, la distribuzione va effettuata anche a mezzo autobotti, autobotti che AICA dice di avere in “officina obbligando i cittadini a rivolgersi a mezzi di fortuna con un punto interrogativo, “dove viene riempita l’acqua da coloro che assicurano il servizio spesso abusivamente?” , cosi in una nota di Giuseppe Di Rosa, Vice Presidente Provinciale Codacons, che, dopo la richiesta d’intervento al Prefetto Cocciufa, dopo aver minacciato che “mi incatenerò davanti la prefettura” se non ci saranno notizie sul miglioramento della gestione del servizio idrico integrato, ha inviato un second “Esposto-Denuncia” alla Procura della Repubblica, per la mancata distribuzione idrica in vari quartieri del comune di Agrigento.