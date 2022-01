Genitori contro la riapertura delle scuole in Sicilia

Posticipare il rientro in classe degli studenti siciliani almeno sino alla fine di gennaio, nella speranza che la curva del contagio da Covid19 inizi a scendere. E’ la richiesta dei genitori preoccupati per la salute dei propri figli.

Ad esprimere perplessità e dubbi, in rappresentanza di tantissimi genitori, è Cira Maniscalco, presidente del Co.sma.nn, il Comitato regionale malattie rare neurologiche e neurochirurgiche che fa parte di una rete composta da oltre 20 associazioni. Una incognita per tutti il ritorno dei ragazzi a scuola, a maggior ragione per quei genitori che si confrontano con patologie e fragilità. Qualche giorno fa Maniscalco aveva chiarito, insieme ad altri genitori, la propria posizione in occasione di una puntata di TalkSicilia, il programma di approfondimento di BlogSicilia. Oggi, la presidente del Co.sma.nn ritorna sulla questione, plaudendo all’iniziativa del governo regionale di lasciar chiusi i cancelli delle scuole almeno sino a oggi. Ieri, intanto, l’assessore Lagalla ha parlato della possibilità di un ulteriore slittamento di due giorni delle lezioni, che potrebbero riprendere da lunedì prossimo ma è ancora tutto da vedere.