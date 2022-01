In auto con 14 grammi di hashish: denunciati due giovani

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato due giovani – 24 e 25 anni – sorpresi in auto in possesso di 14 grammi di hashish. Per loro è scattata la contestazione di detenzione ai fini di spaccio.

I due si trovavano a bordo di un’auto nel centro di Agrigento quando sono stati controllati dagli agenti che si trovavano in zona.

Il loro atteggiamento nervoso ha destato non pochi sospetti ed è scattata dunque una perquisizione personale e veicolare. Da qui il rinvenimento dei 14 grammi di hashish e la denuncia.