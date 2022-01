Licata, 75enne cade in casa e muore

Una donna di 75 anni è deceduta in seguito ad una brutta caduta avvenuta tra le mura domestiche in via Gela, a Licata. L’anziana avrebbe riportato un grave trauma cranico e facciale con conseguenze neurologiche.

Il fatto sarebbe avvenuto nella serata di lunedì con la donna che sarebbe rimasta per terra tutta la notte.

A soccorrerla, ieri mattina, il personale medico e i Vigili del Fuoco che erano stati allertati da una chiamata giunta al centralino. Quando sono arrivati le condizioni della signora sono apparse subito gravi con conseguente trasferimento all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Da chiarire se l’anziana abbia perso l’equilibrio cadendo in casa o se alla base dell’incidente domestico possa esserci un malore.