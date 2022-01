Allegamenti a Sciacca, sopralluogo del Reparto Genio Guastatori

a Sciacca sopralluogo dei rappresentanti del Reparto Genio Guastatori di Palermo per la realizzazioni di ponti tipo Bailey in contrada Raganella ed in contrada Carbone, in cui quelli esistenti non sono più utilizzabili a causa degli aventi alluvionali del novembre 2021. A renderlo noto la sindaca Francesca Valenti. Nel corso del sopralluogo, alla presenza del Col. Mario Rea del Genio Guastatori di Palermo, del Dirigente comunale di Protezione Civile Ing. Salvatore Paolo Gioia e dell’Ass.re alla Protezione Civile Roberto Lo Cicero, è emerso:

-lo stato dei luoghi ha evidenziato l’esigenza della realizzazione di attraversamenti provvisori che saranno messi in opera dal Genio Guastatori di Palermo;

-da una prima valutazione dei luoghi il personale militare intervenuto ritiene che gli interventi possano essere realizzati; circa la tempistica, nei prossimi giorni verrà recapitata al Comune una relazione sulla fattibilità delle opere richieste e sui costi di realizzazione.

