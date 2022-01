Covid, il sindaco di Campobello di Licata: “Non comunicherò più i dati”

“Da oggi, sino a quando avremo dati certi, non comunicherò più i positivi e i negativi/fine isolamento in quanto c’è un disallineamento dei dati tra quanto comunicato dall’asp e i dati effettivi. I casi aumentano e riguardano tutte le fasce di età. Ci sono anche i guariti e chi è vaccinato il più delle volte passa con qualche leggero malessere.” Lo dichiara in un post su Faebook il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone.

Secondo i dati ufficiali dell’ultimo bollettino diramato dall’Asp di Agrigento nel comune dell’agrigentino ci sarebbero attualmente 219 persone positive al covid. Un dato che però, evidentemente, non è in “linea” con quelli in possesso del sindaco che ha deciso dunque di sospendere le comunicazioni a causa di un “disallineamento dei dati tra quanto comunicato dall’asp e i dati effettivi”