Ospedale di Ribera, La Rocca Ruvolo: “il reparto di Neuroriabilitazione non sarà trasferito”

“Il reparto di Neuroriabilitazione dell’ospedale di Ribera non sarà trasferito all’ospedale di Sciacca per recuperare posti letto Covid. Lo ha assicurato oggi, nel corso di un’audizione in commissione Salute, l’assessore Ruggero Razza, che ringrazio per aver assunto ufficialmente questo impegno che garantisce la continuità dei servizi offerti dall’Istituto Maugeri nel presidio ospedaliero di Ribera per la riabilitazione neuromotoria”. Lo scrive in una nota la presidente della sesta commissione dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, a margine dell’audizione alla quale ha partecipato anche il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo.

