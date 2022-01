Porto Empedocle, operaio travolto da auto mentre lavora lungo la strada statale 640: è grave

Un operaio quarantenne dipendente di una ditta della provincia di Palermo è stato travolto da una Reneault Clio, guidata da una agrigentina, mentre stava effettuando alcuni lavori a bordo della carreggiata lungo la strada statale 640, in contrada Caos, tra Agrigento e Porto Empedocle.

L’uomo è stato centrato in pieno dal mezzo venendo scaraventato poi sul selciato. Sono apparse subito gravi le sue condizioni. Immediati i soccorsi e il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in prognosi riservata.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Probabilmente la donna, forse abbagliata dal sole, non avrebbe visto l’operaio a bordo strada.