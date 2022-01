Senza green pass al bancone o al bar, multe tra Agrigento e Favara

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine per la verifica del Green Pass e dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza quali le mascherine. Negli ultimi giorni sono state elevate diverse multe.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso il proprietario di un bar nel centro di Favara mentre stava servendo al bancone senza avere però il Green Pass. Ha dichiarato loro di non avere neanche la prima dose di vaccino e di non aver mai avuto il covid. Per lui è scattata una sanzione di 500 euro.

Un caso analogo si è registrato in un bar in via Atenea, nel centro di Agrigento. In questo caso è stata la Guardia di Finanza a pizzicare il cliente di un bar senza il Green Pass. Anche per lui è scattata una multa di 400 euro.