Sicilia, Musumeci non si dimette ma azzera giunta

“Musumeci non lascia, Musumeci rilancia, perché Musumeci sa di avere dalla sua parte la stragrande maggioranza del popolo siciliano, al di là dei partiti a cui appartiene, perché le persone per bene hanno bisogno di un governo stabile e in una guida sicura. Azzero la Giunta. Nelle prossimo ore adotteremo le decisioni necessarie”. Parla di se in terza persona, il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, per annunciare l’azzeramento della Giunta, dopo i franchi tiratori in aula per il voto dei tre grandi elettori. “Oggi pomeriggio è accaduto che al Presidente della Regione sono mancati 7/8 voti rispetto a quelli previsti – dice in diretta social – sono stato eletto lo stesso ma il dato politico rimane: perché mancano nella maggioranza otto voti, peraltro con il voto segreto? Perché alcuni deputati hanno voluto compiere nei miei confronti un atto di intimidazione? Si tratta di una sorta di resa dei conti”. “Posso pensare che questi sette scappati di casa vogliano condizionare un Presidente che non è stato condizionato neppure dalla mafia? – dice – Possono pensare di determinare una pressione esterna sul governo? Assolutamente no. Io sono convinto che bisogna assolutamente abbandonarli per strada questi disertori, questo ricattatori che operano con la complicità del voto segreto”. “Sono deputati che mi hanno fatto richieste irricevibili e quindi ho dovuto dire di no o deputati con i quali per una questione di igiene non ho voluto avere rapporti negli ultimi anni”, ha detto ancora.

