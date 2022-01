Soprattutto Canicattì: “L’amministrazione Corbo velocizzi le procedure per rendere disponibili i voucher spesa”

Anche la nostra Città è alle prese con un aumento vertiginoso dei positivi al Covid-19. Tale incremento, oltre a causare problemi di salute, comporta, altresì, degli ingenti danni economici ad intere famiglie costrette a stare a casa. Sarebbe dunque opportuno dare un sostegno concreto a coloro i quali si sono trovano in situazioni di difficoltà economica.

Per tale ragione, il gruppo consiliare Soprattutto Canicattì, sollecita l’amministrazione Corbo affinchè si velocizzi, nel rispetto delle procedure, l’assegnazione ai beneficiari dei voucher spesa il cui termine ultimo per presentare l’istanza è stato fissato al 20 dicembre scorso.

Ci auspichiamo che l’Ente Comunale possa presto avviare una programmazione sociale per rispondere a situazioni di estrema urgenza che si possono verificare inaspettatamente nella vita dei nostri concittadini più fragili, come può essere la perdita improvvisa di qualunque forma di reddito o altre situazioni impreviste che possono creare gravi problemi.

Ricordiamo, inoltre, che sono disponibili altri 700 mila euro, stanziati dal governo nazionale e già incassati dall’Ente, che serviranno per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Abbiamo chiesto, attraverso una interrogazione consiliare, di conoscere i tempi e le modalità di utilizzo di dette somme “nazionali” alla luce della loro duplice possibilità di utilizzo, ma ancora siamo in attesa della risposta dell’Amministrazione Comunale.

Dall’albo pretorio non risulta nessun atto amministrativo riguardante tale ingente somma e, anche in questo caso, cogliamo l’occasione per invitare l’amministrazione Corbo a mettere in atto tutti i procedimenti necessari per garantire alla cittadinanza la disponibilità di tali somme.

I Consiglieri Comunali di Soprattutto Canicattì