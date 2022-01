Super Green Pass obbligatorio, “Sicilia discriminata”, presentata interrogazione parlamentare

«Nelle nuove misure per il contenimento della pandemia, in vigore da oggi e valide fino alla fine dello stato di Emergenza, è previsto l’obbligo del “Super Green Pass” anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o privato di linea come aerei, treni, navi, traghetti e autobus. Nel caso della Sicilia e delle altre isole la misura appare irragionevole e sproporzionata». Così Nino Minardo segretario regionale Lega in Sicilia, che ha annunciato un’interrogazione al Ministro dei Trasporti.

«Una misura che mina anche il principio di continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti. Il “diritto alla mobilità” previsto all’articolo 16 della Costituzione non può essere scavalcato nemmeno in pandemia dal Super Green Pass».

“Norma discriminatoria”

Tra l’altro questa lesione di diritti riguardando i siciliani e gli altri isolani è anche discriminatoria! Per chi si sposta da e per la Sicilia o da e per altre isole la norma, lo ribadisco, è sproporzionata e irragionevole: dobbiamo garantire il rispetto del principio della continuità territoriale per i residenti nelle isole italiane, laddove essi dimostrino, attraverso il risultato di un test negativo, di non essere affetti dal virus.

L’interrogazione parlamentare

“Assieme al collega parlamentare della Lega Sicilia, Nino Germanà, – conclude Minardo – ho appena presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Esigiamo una risposta immediata e che risolva il problema”.

Intanto secondo la Caronte & Tourist è positivo il primo bilancio relativo al primo giorno dell’entrata in vigore del decreto legge 229 sull’obbligo di Super Green Pass per attraversare lo Stretto di Messina. “Il sistema dei controlli ha sicuramente retto”.

Deroga per le isole minori

Da oggi il Super Green pass è diventato necessario per attraversare lo Stretto di Messina, mentre il Governo ha fatto una deroga per le isole minori. Questo significa per la Sicilia che tali deroghe riguardano Ustica, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Eolie. E’ previsto per tutti coloro che si devono spostare solo per motivi di studio e lavoro il possesso del Green pass base che si ottiene con un tampone.