Campobello di Licata, in scadenza le domande per emergenza socio-assistenziale Covid

Ultimi giorni per la presentazione delle domande al Comune: a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, (relativamente al mese di dicembre 2021), è disposta l’assegnazione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni e prodotti di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti).

Scadenza il 17 gennaio.

Giovanni Blanda