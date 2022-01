Canicattì, insediamento II commissione consiliare permanente

Si è insediata, oggi, nel primo pomeriggio, la II commissione consiliare permanente. A farne parte i consiglieri di minoranza Fabio Falcone “CANICATTI’ IN MOVIMENTO”, Alaimo Giuseppe “FORZA ITALIA”, Lalicata Giuseppe “SCIABARRA’ SINDACO”, Muratore Calogero “SOPRATTUTTO CANICATTI'” e quelli di maggioranza Alessi Anita e Restivo Calogero lista “FACCIAMO SQUADRA”, Ferraro Carmelo, Ferraro Rossella e Muratore Anna della lista “CORBO SINDACO”. Presenti 7 membri su 9: Ferraro Carmelo e Lalicata Giuseppe assenti per pregressi impegni professionali. All’unanimità dei presenti sono state elette presidente e vice della seconda commissione, le consigliere di maggioranza Anna Muratore e Anita Alessi. Animate da grandi propositi e da tenace volontà di lavorare a sostegno delle fasce più fragili della comunità, entrambe hanno auspicato una propositiva collaborazione non solo all’interno della commissione ma anche in sinergia con il Terzo settore e soprattutto con le associazioni di volontariato che hanno diretta percezione delle problematiche del territorio. Le stesse hanno inoltre ribadito l’intenzione di coinvolgere fattivamente l’assessore Giordano, con delega ai Servizi Sociali, per operare in sinergia in questo delicato ambito, ulteriormente provato dagli effetti devastanti della pandemia.

Il presidente del CC, Mimmo Licata, intervenuto per un breve saluto, ha augurato un buono e proficuo lavoro alle neo elette e a tutta la commissione.

