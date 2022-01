Canicattì, rubato a Naro un cavallo di razza Frisone

E’ sparito da un terreno a Naro un cavallo maschio, di razza Frisone, di colore nero, microchippato. E’ stato il proprietario dell’animale, un quarantacinquenne canicattinese, a rivolgersi ai poliziotti del Commissariato di Canicattì, formalizzando una denuncia di furto a carico di ignoti.

L’uomo ha raccontato ai poliziotti che l’animale veniva normalmente tenuto in contrada Gaetano, in un’area anch’essa regolarmente recintata, e che a volte capita di portarlo nel terreno della suocera; stavolta quando l’uomo, è tornato a riprendere l’animale, il cavallo non c’era più.