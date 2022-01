Favara, pusher col reddito di cittadinanza: arrestato 38enne

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un 38enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a seguito di un mirato controllo domiciliare, è stato sorpreso in possesso di 31 grammi di hashish di cui 6 grammi già suddiviso in dosi e pronti, secondo l’accusa, per essere spacciati.

In casa è stato ritrovato anche un bilancino. Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che il 38enne, ufficialmente senza lavoro, è beneficiario del reddito di cittadinanza. E’ stata inoltrata all’Inps la richiesta di sospensione della carta. Intanto l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.