42enne aggredita da pitbull per difendere il suo cane

Momenti di paura per una 42enne empedoclina rimasta ferita ad una mano in seguito al morso di un pitbull. La donna, secondo quanto ricostruito, stava passeggiando con il suo cane quando – nei pressi di un cancello di una proprietà privata – è apparso un pitbull con intenti non proprio pacifici.

L’animale a quattro zampe ha cominciato a ringhiare e abbaiare all’indirizzo dell’altro cane riuscendo a uscire dalla proprietà e scagliarsi contro di lui. La 42enne ha tentato di proteggere il proprio animale ma è stata morsa ad una mano.

Le urla sono state udite da alcuni passanti che hanno poi avvisato i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza con il personale medico. Della vicenda se ne stanno occupando i poliziotti della sezione Volanti. Il proprietario del cane rischia una denuncia.