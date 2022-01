Montallegro, da Regione parere negativo su impianto trattamento dei rifiuti

“Il Dipartimento Regionale dell’Assessorato Territorio Ambiente della Regione Sicilia con proprio Decreto n° 276/GAB del 04.01.2022 ha espresso giudizio negativo di V.I.A. in riferimento all’ Impianto per il Trattamento Meccanico dei Rifiuti (TMB) da realizzarsi in agro nel Comune di Montallegro, presentato dalla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l.”. Lo ha fatto sapere in una nota il sindaco Giovanni Cirillo. “Sin dal mio insediamento – ha aggiunto – insieme agli uffici comunali ed alla collaborazione dello studio legale dell’ Avvocato Girolamo Rubino, abbiamo rappresentato le motivazioni tecniche del Comune di Montallegro al TMB. Lavoro iniziato dal consiglio comunale della scorsa amministrazione convocato in urgenza dall’allora opposizione da me guidata, e successivamente dal Commissario Raffaele Zarbo. Oggi dopo varie conferenze è arrivato il parere negativo al tbm ove veniva richiesto e prospettato un nuovo ampliamento della vasca V4 esistente. Ho fatto e continuerò a fare gli interessi e la volontà del popolo, conclude Cirillo, che sono fiero di rappresentare e che troverà in me lo strumento che possa dare voce alle loro richieste”.

