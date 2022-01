Peculato e autoriciclaggio, sequestrati 1.3 milioni di euro ad avvocato

Beni per circa un milione e 372 mila euro sono stati sequetrati dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo a un avvocato del foro di Palermo accusato di peculato e autoriciclaggio. E’ l’esito dei indagini dei militari della Compagnia di Bagheria su una fondazione di cui il legale e’ stato presidente del consiglio di amministrazione, con sede a Bagheria e attiva nel settore dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale, attivita’ finanziata con fondi della Regione siciliana.



Il professionista, tra il 2017 ed il 2019, avrebbe trasferito parte dei fondi ricevuti dalla Regione su conti correnti personali o intestati a altre fondazioni sempre a lui riconducibili, per poi utilizzarli per scopi personali. Per tale motivo e’ stato denunciato alla procura di Palermo e il gip ha disposto il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, dei beni e delle disponibilita’ finanziarie per complessivi 1.371.617 euro.

Sottoposti a sequestro conti correnti, polizze e fondi di investimento, una villa a Ustica e due unita’ immobiliari a Palermo.