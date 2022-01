Covid, a Favara sospese attività didattiche in presenza fino al 26 gennaio

Favara è in zona arancione il Sindaco Antonio Palumbo ha appena firmato un’ordinanza che sospende le attività didattiche in presenza fino al prossimo 26 gennaio.

A seguito di parere favorevole dell’Asp alla sospensione totale o parziale delle attività didattiche, con conseguente adozione della dad, il Sindaco ha firmato le nuove disposizioni. La preoccupazione del primo cittadino trova fondamento, si legge nell’ordinanza, nell’aumento esponenziale dei contagi in città nella settimana fra il 3 ed il.9 gennaio.

L’ordinanza prevede che venga sospeso il sistema integrato di istruzione ed educazione per la fascia 0/6 anni per gli istituti pubblici e privati e demanda ai dirigenti scolastici l’attivazione della didattica a distanza per tutti gli altri istituti.