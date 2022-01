Favara, tenta furto in farmacia e rapina ottica in pochi giorni: arrestato 38enne

Tenta la rapina in una farmacia, poi mette a segno una rapina ai danni di un negozio di occhiali di Favara fuggendo con un bottino di circa mille euro.

Dopo un’indagine lampo i Carabinieri della locale tenenza guidati dal Tenente Fabio Armetta hanno tratto in arresto L.C 38anni pregiudicato del luogo, percettore del reddito di cittadinanza.

I carabinieri, dopo aver visionato le immagini di video sorveglianza, prima della farmacia e poi dell’ottica, si sono messi sulle tracce del 38 enne, e a seguito di perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato all’interno dell’abitazione dei vestiti che coincidevano a quelli utilizzati nelle rapine, alcuni dei quali occultati in uno zaino. Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto per il favarese, difeso dall’avvocato Baiamonte, la misura cautelare in carcere poichè ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata e tentata rapina.

Lo stesso nei giorni scorsi era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti poiché sorpreso con 31 grammi di hashish già suddivisa in dose e un bilancino di precisione.