Anche per quest’anno i progetti di servizio civile presentatati dalla Confraternita di Misericordia di Campobello di Licata, guidata dal Governatore Carmelo Vaccaro, sono stati ammessi al finanziamento dal Ministero per le Politiche Giovanili. Il bando Nazionale é già pubblicato con scadenza il prossimo per

26 gennaio. Tre i progetti realizzati dall’esperta progettista nonché operatrice di rete della Confederazione Nazionale delle Misericordie Lavinia Corbo. Oltre alla ennesima soddisfazione per l’ammissione di tutti i nostri progetti presentati, ha sottolineato Lavinia Corbo, con orgoglio possiamo vantare che su decine di migliaia progetti presentati in Italia i nostri si sono posizionati ai primi posti assoluti e ciò consentirà ancora una volta di poter continuare ad essere uno dei pochi enti che ormai da decenni hanno consolidato l’opportunità per tanti giovani delle nostre comunità di fare un’esperienza unica nella vita mettendosi al servizio di tanti interventi di prossimità che la misericordia eroga in favore di tanti soggetti con innumerevoli bisogni. Oltre ai 3 progetti realizzati dalla Misericordia di Campobello di Licata, ha dichiarato Salvino Montaperto Consigliere Nazionale della Confederazione delle Misericordie d’Italia, per l’ennesima volta la nostra associazione è stata scelta tra le poche in Sicilia quale ente per la realizzazione del progetto di servizio civile denominato Sire che insieme ai 10 volontari dei 3 progetti avrà il compito di lavorare per la creazione del raggruppamento di protezione Civile della Misericordia, con un occhio particolare all’aggiornamento del piano comunale di protezione civile da realizzare in sinergia con il comune. A tal proposito, ha concluso Salvino Montaperto, siamo già alle battute finali per l’istruttoria delle pratiche burocratiche da inviare alla Regione Siciliana per il riconoscimento e l’inserimento nell’albo regionale di P.C. I ragazzi che vogliono presentare domanda, dichiara Lavinia Corbo, devono accedere alla procedura on line dopo essersi muniti dello Spid (sistema unico di identità digitale). Per qualsiasi chiarimento ci si può rivolgere presso la nostra sede di via Montenero 84.