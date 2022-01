A fuoco contatore elettrico: intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio all’interno di una abitazione in via Cappuccini a Burgio. Le fiamme sono scaturite dal contatore di energia elettrica; tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento saccense che sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo ed evitare che avvolgessero tutta la casa.

Non si sono registrati danni a persone, solo fuliggine alle pareti e tanta paura per la proprietaria, una donna del luogo di 70 anni. Sul posto anche una squadra di tecnici dell’Enel per ripristino della fornitura elettrica.