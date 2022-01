Corso per giovani architetti, si prosegue con il tema delle pratiche catastali

Continua il Corso di avviamento alla professione, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l’obiettivo di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione.

La sesta lezione, sul tema delle pratiche catastali, si è svolta ieri in modalità on-line con l’obiettivo di ridurre i rischi di contagio da COVID-19 ed è stata tenuta dal consigliere della Fondazione Architetti nel Mediterraneo Giuseppe Lalicata e dal presidente del Collegio dei Geometri, Silvio Sant’Angelo.

“In qualità di formatore ho parlato con i giovani architetti di pratiche catastali con un approfondimento sul modulo ‘pratiche Docfa’ – afferma Giuseppe Lalicata – con l’obiettivo di consentire al giovane professionista di acquisire le nozioni basilari per redigere una denuncia Docfa senza tralasciare una opportuna conoscenza del catasto fabbricati. Infatti, la mia lezione sarà suddivisa in due momenti specifici: la prima parte dedicata alla storia del catasto, dalla sua evoluzione e fino ai giorni nostri; nella seconda parte ho mostrato ai giovani architetti una partica Docfa spiegando le procedure da seguire e le modalità di compilazione del software così da redigere un documento finale pronto per essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate e all’Ufficio del Catasto”.

“Abbiamo dedicato le ore del corso alle prassi e alle procedure catastali parlando delle modalità di compilazione e presentazione delle istanze, di Docfa, di Pregeo, del nuovo programma di volture telematiche – spiega Silvio Santangelo – La prima parte è stata dedicata al software Pregeo: come si inizia, i rilievi, le fasi preliminari, l’esportazione del file pronto per l’invio all’Agenzia delle Entrate. Abbiamo anche apptofondito il tema del software Docfa, dalle nozioni preliminari del suo utilizzo alla produzione del file Pdf da firmare digitalmente e inviare agli Uffici del Catasto attraverso la piattaforma Sister”.

Il corso proseguirà lunedì prossimo con una lezione sul tema delle consulenze tecniche d’Ufficio e di parte, tenuta dal consigliere dell’Ordine degli Architetti Melinda Drago e da Stefano Salvatore Zammuto, GIP presso il tribunale di Agrigento.