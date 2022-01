Investe ciclista e scappa: denunciato pensionato

lungo la via Luca Crescente, l’arteria che collega la zona della Valle dei Templi con San Leone. Un’automobilista a bordo della sua Fiat Cinquecento ha centrato in pieno un ciclista, e poi è fuggito senza prestare soccorso.

Sul posto giunti i soccorsi hanno trasferito il ciclista 50enne all’ospedale di Agrigento per un trauma cranico; ad occuparsi della dinamica dell’incidente gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Municipale di Agrigento, che dopo alcune indagini, hanno individuato e rintracciato l’automobilista.

Si tratta di un pensionato di 75 anni, agrigentino, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di omissione di soccorso, e fuga in seguito ad incidente stradale.