Scritte “no vax” all’hub del Palacongressi

Ennesima scritta no vax in giro per Agrigento. Dopo gli episodi davanti le scuole a Fontanelle e Calcarelle, e in alcuni muri a San Leone, ieri mattina la scritta “I vax uccidono.

Giù le mani dai bambini”, è apparsa nel muro esterno dell’ Hub vaccinale del Palacongressi, al Villaggio Mosè.

Scritta rossa accompagnata dall’ormai noto simbolo “W”.

Ad occuparsi delle indagini i Carabinieri della Compagnia di Agrigento.