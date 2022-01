Si perde sul Monte Pecoraro durante una passeggiata, 82enne salvata dai forestali

Salvata dai forestali del distaccamento di Carini insieme ai carabinieri e i vigili del fuoco una donna di 82 anni che si era smarrita su Monte Pecoraro nel territorio di Cinisi (in provincia di Palermo).

La pensionata nel pomeriggio era uscita per una passeggiata, ma a sera si era smarrita tra i sentieri del bosco.

Le ricerche sono durate due ore

Grazie alle indicazioni fornite dalla anziana al cellulare e la conoscenza della montagna la pattuglia dei forestali sempre in contatto con la sala operativa dopo due ore le squadre di ricerca sono riusciti a trovare la donna infreddolita e spaventata ma in buone condizioni. Una volta rifocillata è stata accompagnata a casa.

Una famiglia di escursionisti salvata sull’Etna

Non si tratta dell’unico salvataggio effettuato di recente. Qualche giorno fa, una famiglia di escursionisti, smarritasi nella zona dei monti Sartorius, nel versante nord dell’Etna, è stata recuperata dagli uomini della stazione Etna Nord del Soccorso alpino e speleologico siciliano. I due adulti e i due bambini, a causa dell’oscurità e per il terreno innevato, avevano perso il sentiero nella zona dei Monti Sartorius sul versante nord dell’Etna, durante il rientro da un’escursione. Mentre la squadra d’intervento si metteva in contatto telefonico con i malcapitati per tranquillizzarli e comunicare loro che li avrebbero raggiunti in breve tempo, uno dei tecnici, già presente presso il Rifugio Citelli, insieme ai vigili del fuoco anch’essi intervenuti, ha individuato rapidamente il gruppo di escursionisti, che si presentava infreddolito, ma in buone condizioni di salute, per recuperarlo e accompagnarlo fino all’uscita del sentiero.