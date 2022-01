Traffico di droga, coppia di fidanzati arrestata

I carabinieri di Noto hanno arrestato una coppia di fidanzati di Noto, lui 29 anni, lei 25 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Nel corso di un controllo, prima in auto e poi a casa, sono stati trovati in possesso di 11 dosi di cocaina, 8 di marijuana, 2 bilancini di precisione digitale, numeroso materiale utilizzato per il confezionamento delle droghe. I due, da qualche giorno, erano finiti nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Noto, che avevano avuto indicazioni su una presunta attività di spaccio messa in piedi dai conviventi e così non appena sono stati avvistati in auto sono stati bloccati ed arrestati.

