Campobello di Licata, Un ulivo per un amico scomparso

Su iniziativa fortemente voluta e promossa dal gruppo di amici che frequentano Piazza della Vittoria, è stato collocato un ulivo in memoria di Angelo Picone, costante presenza del posto fino alla prematura scomparsa avvenuta nel mese di novembre. L’amministrazione comunale ha concesso il suolo pubblico.

Un ringraziamento a Salvatore Siracusa per aver donato l’ulivo, ai i F.lli Sciascia, a Pietro Rotolo ed Antonio Falsone per la messa in opera. Una delicata iniziativa.

Giovanni Blanda